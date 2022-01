L’introduzione del Tributo Puntuale permette di raggiungere due obiettivi: da una parte rappresenta il passaggio a un sistema di calcolo della Tari più equo, perché basato sul numero di conferimenti annui del secco indifferenziato e sulla quantità e dimensione dei contenitori a disposizione per tali rifiuti; dall’altra incentiva le utenze non domestiche a una corretta raccolta differenziata durante lo svolgimento delle proprie attività, riducendo progressivamente la quantità di rifiuto secco indifferenziato e incrementando le frazioni di rifiuto da avviare al riciclo. Questo permetterà di avere ampie ricadute positive sull’intero ciclo dei rifiuti prodotti in città e, quindi, sulla qualità della vita degli stessi cittadini.

Dal 1° gennaio 2022 il nuovo sistema di calcolo della bolletta Tari, denominato TRIBUTO PUNTUALE, già adottato un anno fa dal Comune di Cagliari per le Utenze domestiche sarà esteso anche alle Utenze non domestiche. L’estensione del servizio a commercianti, professionisti e imprese è il naturale e necessario completamento del percorso avviato nel 2021.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a