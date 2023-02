20 nuovi pullman Arst per i pendolari di Nuoro e provincia - Sardegna

I disservizi nei collegamenti per gli studenti e i lavoratori della provincia di Nuoro, culminati con la protesta di tanti sindaci del territorio, hanno trovato oggi una prima risposta con la consegna di 20 nuovi pullman dell'Arst. "Fanno parte di una fornitura di 385 autobus in corso da qualche settimana in tutta la Sardegna - ha spiegato il direttore regionale dell'azienda di trasporto pubblico Carlo Poledrini - I nuovi autobus sono i primi consegnati dopo l'incontro convocato in Prefettura a Nuoro sui disservizi denunciati dai pendolari e dai sindaci".

"Si tratta di mezzi di due diverse tipologie - ha precisato il dirigente - la prima comprende autobus lunghi circa 12 metri che verranno impegnati nei percorsi lunghi e nelle strade più agevoli, mentre gli altri sono lunghi 10 metri e 70 e percorreranno strade più tortuose. Mezzi che dovrebbero essere in grado di risolvere tutte le criticità, ma che saranno implementati ulteriormente nel giro di un mese un mezzo quando riusciremo a rinnovare circa il 50% del parco autobus della provincia di Nuoro".

Soddisfatti i sindacati. "La flotta nuova di autobus rappresenta un miglioramento della qualità del servizio pubblico, ma anche una maggiore qualità del lavoro per i conducenti, maggiore comfort e più sicurezza per tutti - ha commentato Luigi Sedda, segretario della Fit Cisl Nuoro-Ogliastra - L'ammodernamento del parco mezzi è stato sollecitato a più riprese dal sindacato, così come la necessità di rafforzare il trasporto pubblico in particolare nella Sardegna centrale". La Regione, con l'assessore Antonio Moro, ha assicurato "l'impegno nel nuovo piano dei trasporti per garantire i collegamenti oltre che a studenti e lavoratori del territorio anche alle zone interne della Sardegna verso il resto dell'Isola".

