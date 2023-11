20 anni fa la strage di Nassiriya in cui morì il militare della Brigata Sassari Silvio Olla

Una ferita sempre aperta, impossibile dimenticare quel giorno in cui un’autocisterna carica di tritolo si è schiantata contro la base dei Carabinieri Maestrale a Nassiriya, in Iraq, provocando la morte di 19 italiani. Tra i caduti, c’erano 12 Carabinieri, 5 militari dell’Esercito, 2 civili. Silvio Olla, “il nostro eroe”, come ha ricordato un mese fa il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci” ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita dei suoi familiari e di tutti coloro che l’hanno conosciuto. Nella sua isola è stato celebrato il 10° Memorial Silvio Olla, un evento sportivo in onore del soldato caduto per mano di chi non conosce pace e sentimenti se non quelli dell’odio e del disprezzo. “Il 12 novembre del 2003 è una ferita ancora aperta nel cuore degli italiani. È un dovere non dimenticare e tramandare il ricordo alle nuove generazioni” hanno ricordato “Noi Poliziotti per sempre”.