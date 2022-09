2 micini bisognosi di cure, sos a Radio Zampetta Sarda

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA PER 2 MICRO MICINI BISOGNOSI DI CURE.

Oristano, recuperati 2 micini di circa 1 mese, il bianco si chiama Gigio ha un glaucoma e deve essere operato per l’asportazione dell’occhio, è stato trovato in campagna

La femmina si chiama Alma ed è cieca e sorda, al momento è sotto terapia e si spera possa recuperare qualcosina a livello di vista.

È stata trovata in un cortile a Oristano, Alma avrebbe bisogno di una adozione del cuore in assoluta sicurezza in quanto cieca e sorda.

Per loro chiediamo aiuto per le spese veterinarie e per l’intervento di enucleazione, ossia l’ asportazione dell’occhio, ma al momento Gigio è troppo piccolo per sottoporlo ad anestesia.

Di seguito gli estremi per una donazione:

Poste Pay numero

4023601014815674

PayPal Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Intestata a Anardu Valentina

IBAN IT42E0760117400001010319679

Intestato a Anardu Valentina

Si ringrazia chi darà il suo contributo.

Info 348 0941 632

Info 348 0941 632

