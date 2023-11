2.700 euro al mese per l'incarico di portavoce del sindaco: "Spreco di soldi a Sarroch"

Una nota firmata da Gruppo Noi per Sarroch, composto dai Consiglieri Mirko Spiga, Vittorio Cois e Attilio Buonomo, per segnalare un incarico da oltre 100 mila euro per tutta la durata del contratto pubblicato nella pagina istituzionale.

“Il Gruppo è rimasto sconcertato nell’apprendere che l’importo previsto per ricoprire questo ruolo ammonta a euro 32.940,00 lordi per 12 mesi, cioè un importo pari a euro 2.700 al mese.

L’incarico avrà una durata complessiva di 37 mesi e comporterà un esborso per le casse comunali di euro 101.565.

Riteniamo vergognoso che l’amministrazione sperperi i soldi pubblici in questo modo, quando ci sono tante altre priorità da portare avanti.

Siamo contrari a questa scelta in primis per i costi che l’ente dovrà sostenere e in secondo luogo perché riteniamo che tale figura sia superflua in un comune come il nostro” esprimono i consiglieri.

“Ci auguriamo che l’amministrazione ci ripensi e provveda a modificare il bando prevedendo una figura diversa con costi nettamente inferiori”.