17enne uccisa a coltellate, fermato un coetaneo

È stato ritrovato il corpo di una 17enne romana, Michelle Maria Causo, uccisa a coltellate, avvolta in un sacco della spazzatura e lasciata dentro a un carrello della spesa vicino a un cassonetto in via Borgia a Primavalle. La ragazza era una studentessa del liceo psicopedagogico Vittorio Gassman, definita da alcuni “la classica ragazza di periferia “, normale e tranquilla nonostante il posto difficile.

Il sospettato è un coetaneo cingalese. Alle 16 circa del pomeriggio , un passante ha visto il ragazzo portare questo carrello vicino al cassonetto e si è insospettito. Dal carrello , inoltre, grondava sangue. Probabilmente grazie anche alla scia rilasciata da quest’ultimo, i carabinieri sono subito risaliti al luogo del delitto, in un palazzo di una via poco distante, via Giuseppe Benedetto Dusmet. Nell’androne, infatti, sono state ritrovate ulteriori tracce di sangue.

Il giovane sospettato è ora sotto interrogatorio e sono da chiarire nel dettaglio le dinamiche e soprattutto il movente. Al momento non è neanche chiaro il rapporto tra i due ragazzini , e gli inquirenti stanno interrogando anche i vicini di casa, gli amici e i conoscenti della giovane. Alcuni vicini, nel primo pomeriggio di ieri, avrebbero sentito delle urla. Secondo le prime ipotesi a scatenare la furia omicida sarebbe stato un brutto litigio tra i due.