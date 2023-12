157 milioni di euro con l'ok di Truzzu e Solinas per il nuovo stadio a Giulini, all'orizzonte il derby Cagliari-Torres

157 milioni di euro per il nuovo stadio a Giulini, ma il “rischio” concreto è Cagliari-Torres, derby all’ orizzonte possibile. Pioggia di milioni di soldi pubblici per il nuovo stadio del Cagliari, ma Hatziadiakos è il simbolo di nove anni di Giulini, con Ranieri che rischia di essere “bruciato”: la Torres prima in C, con meriti e visione, il Cagliari seriamente a rischio retrocessione Il sindaco Truzzu raggiante, ma con 14 mila abbonati è stata costruita una squadra in grado di ottenere soli dieci punti in 14 partite. Il Cagliari che diventa come un Crotone e o una Salernitana qualsiasi, altro che Gigi Riva: quasi un decennio di delusioni per i tifosi rossoblu. Dov’è la squadra? Delusa dai torti arbitrali, ma con le grandi zero punti. La Serie A boccia il Cagliari e un presidente assente anche davanti ad evidenti errori del Var.

Ranieri lasciato solo a protestare contro il Var. Società assente dopo la gara. Una squadra che scende in campo presuntuosa e in soli sette minuti prende gol dalla Lazio, che non vinceva da tempo. Campagna acquisti da horror: Petagna zero gol, Lapadula zero gol, Shoumourodov zero gol, Oristanio un gol, è questo l’attacco? Chi ha scelto Wieteska che non gioca da sette partite, il ds Bonato che dice? Chi ha acquistato Hatziadiakos e su consiglio di chi? La situazione è grigia. Come da nove anni a questa parte. La Regione ha appena stanziato 50 milioni di euro di soldi pubblici. Cinquanta milioni. A questi si aggiungono i soldi dati come sponsor dalla giunta regionale targata Psd’Az ogni anno al Cagliari di Giulini. E quelli faticosamente racimolati dal Comune, con dietro però enormi appetiti edilizi. Per questa classifica. E c’è chi scriveva: “Hatzidiakos, ma che bella sorpresa”. La vergogna del Sant’Elia diroccato. Una squadra che ha conquistato uno scudetto, con l’allenatore più grande della storia, costretta a sognare il quartultimo posto. Hatziadokos lo ha acquistato il Var?