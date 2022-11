15 grammi di cocaina nell’auto, denunciato un 30enne a Samassi.

Ieri a Samassi i carabinieri della locale Stazione, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, hanno denunciato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un trentenne di Zeddiani, disoccupato e con precedenti. I militari hanno individuato l’uomo lungo la via Sanluri, in atteggiamento sospetto ed evasivo, che a bordo di una Renault ha cercato di sottrarsi alla loro vista. Hanno proceduto pertanto a perquisizione personale e veicolare con esito positivo. Hanno rinvenuto infatti 15 grammi di cocaina contenuti in un unico involucro di cellophane termosaldato, oltre a 340 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare eseguita presso il luogo di residenza dell’uomo ha dato esito negativo. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e verrà inviata presso i laboratori del RIS di Cagliari per le analisi di laboratorio.

