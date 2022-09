145 euro per assicurare uno scooter a Suelli, ma la vittima non ci casca.

Ieri a Suelli i carabinieri della locale Stazione hanno ricevuto una querela da parte di un 66enne vittima di una truffa che fortunatamente è riuscito a subodorare in tempo, prima che si compisse. L’uomo ha cercato su alcuni siti online specializzati condizioni particolarmente convenienti per assicurare la propria motocicletta. In particolare è entrato in contatto con una donna che si è qualificata quale agente assicurativo della società Zurich Connect. La stessa ha prodotto un preventivo particolarmente conveniente e al di sotto dei valori attuali di mercato per un costo di 145 euro per un anno. Prima di concludere la sottoscrizione della polizza con contestuale pagamento del premio annuale, l’uomo ha avuto però l’accortezza di rivolgersi alla sede centrale della società assicuratrice, così da apprendere che quel preventivo per loro non esisteva così come l’agente. Andato a monte il contratto, la falsa agente è sparita rendendosi irreperibile anche sul sito utilizzato. Starà ora ai carabinieri andarne a ricostruire l’identità con gli elementi forniti dalla mancata vittima.

