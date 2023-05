140 alunni ripuliscono la spiaggia del Romazzino a Porto Cervo - Sardegna

Oltre 140 studenti delle scuole primarie di Arzachena, Cannigione e Abbiadori, insieme con alcuni volontari, hanno partecipato all'evento Yccs Clean Beach Day, l'appuntamento giunto alla sesta edizione incentrato sulla preservazione dell'ambiente marino e sulla sostenibilità ambientale nella spiaggia del Romazzino a Porto Cervo.

La biologa marina Mattia Leone ha spiegato ai piccoli le principali problematiche legate all'inquinamento del mare e loro si sono dati da fare per setacciare palmo a palmo la spiaggia alla ricerca di micro e macro plastiche che hanno raccolto e fatto poi smaltire in modo corretto. Tre di loro sono stati sorteggiati per partecipare a un corso di vela gratuito nella sailing school offerto dallo Yacht Club Costa Smeralda.

"Teniamo in particolare modo a questa giornata e tutti gli anni ci impegniamo al massimo per poter promuovere il rispetto ambientale tra le nuove generazioni", ha commentato il segretario generale dello Yccs Edoardo Recchi, presente insieme al sindaco Arzachena Roberto Ragnedda, Michele Occhioni, delegato all'Ambiente e Pubblica istruzione, Massimo Marcialis, direttore generale del Consorzio Costa Smeralda.



Fonte: Ansa Sardegna