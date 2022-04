1 maggio: a Sassari festa con Tredici Pietro e Africa Unite - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 23 APR - Festa del Lavoro con due giorni di eventi che animeranno il centro di Sassari e con due concerti di spicco: il 30 aprile il rapper Tredici Pietro e l'1 maggio gli Africa Unite. Fulcro della manifestazione saranno i giardini pubblici di via Tavolara: qui gli organizzatori - Comitato Primo Maggio, Acli, Endas, Uisp, con il sostengo della Fondazione di Sardegna e il patrocinio del Comune di Sassari - daranno spazio a una serie di appuntamenti di musica, arte, intrattenimento e dibattito.

La due giorni di festa inizierà sabato 30 aprile con concerti e dj set, performance artistiche, street food, animazione per i bambini, convegni, sport. Tutto nella cornice dei giardini pubblici, e con ingresso gratuito, come hanno spiegato Salvatore Sanna, presidente provinciale delle Acli, Luana Sanna, vicepresidente Uisp Sassari e Andrea Perrone, presidente provinciale Endas. A catalizzare l'attenzione saranno le esibizioni di due band, la sera del 30 aprile il gruppo del giovane rapper Tredici Pietro e l'1 maggio i collaudatissimi Africa Unite. (ANSA).



