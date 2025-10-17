Musetti delude a Bruxelles, l'azzurro eliminato da Mpetshi Perricard

(Adnkronos) - Lorenzo Musetti fuori ai quarti di finale dell'Atp 250 di Bruxelles. L'azzurro, numero otto del mondo, è stato battuto oggi, venerdì 17 ottobre, in due set dal francese Giovanni Mpetshi Perricard, che ne ranking occupa la 37esima posizione, in due set con il punteggio di 6-4 7-6 (10-8) in meno di un'ora e 25 minuti di gioco.

Per il francese è la prima vittoria contro l'italiano, che aveva superato il tedesco Yannick Hanfmann al primo turno ed era reduce dall'eliminazione negli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai per mano di Felix Auger-Aliassime. Nonostante questa sconfitta rimangono alte le chance di Musetti di partecipare alle prossime Atp Finals di Torino, con la corsa nella Race che rimane aperta.

