Morti per Covid in ospedale Sassari,a processo dirigente Asl

Assolti l'ex commissario Ats e l'ex direttore sanitario Aou...

L'ex coordinatore dell'Unità di crisi locale dell'Area sociosanitaria di Sassari ed ex direttore dell'Ufficio di Igiene e sanità pubblica, Fiorenzo Delogu, dovrà rispondere davanti al giudice per gli 11 morti da Covid e le decine di pazienti e operatori ospedalieri contagiati dal coronavirus nel marzo 2020, all'interno del reparto di Cardiologia del Santissima Annunziata di Sassari.

Il gup del Tribunale di Sassari Gian Paolo Piana oggi lo ha rinviato a giudizio con le accuse di epidemia colposa e omicidio colposo plurimo.

Gli altri due imputati - l'ex commissario straordinario dell'Ats Sardegna, Giorgio Steri (difeso dall'avvocato Guido Manca di Bitti), e l'allora direttore sanitario dell'Aou di Sassari, Bruno Contu (difeso dal legale Nicola Satta), sono stati assolti per non aver commesso il fatto.

Inoltre la gestione liquidatoria dell'Ats e l'Aou di Sassari sono state citate a giudizio per responsabilità civile.

Il pm Paolo Piras, nelle sue conclusioni, ha chiesto il non luogo a procedere solo per Steri.

