E' una capra o una pecora? La foto degli ovini in amore scatena i social

Questa foto, condivisa sulla nostra pagina facebook ha suscitato l'interesse di centinaia di utenti che continuano a commentare sostenendo che si tratti di un caprone e una capra e non di una pecora come inizialmente indicato.

Il dilemma sull'ovino ha creato un tam tam di commenti di utenti quasi "indignati" da tale incredibile errore!

Alcuni addirittura puntano il dito contro il giornalista! Ma vi pare un articolo giornalistico? Questo è un blog non una testata giornalistica e come indicato si trattava di una foto in archivio postata un gruppo facebook di Siniscola! Fatevi una risata ogni tanto e viva l'amore.

****

L'istinto sessuale del mondo animale non conosce pudore...

Siamo a Siniscola in provincia di Nuoro

Questo montone (o caprone) ha deciso di "montare" la pecora ( o capra) in mezzo alla strada, bloccando il traffico veicolare.

La foto è stata pubblicata sul gruppo facebook "Siniscola c'è" da Salvatore che commenta

"Speriamo soffra, di eiaculazione precoce, altrimenti qui si fa notte!"