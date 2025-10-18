Frecciarosa, prevenzione del tumore al seno viaggia in Sardegna

Medici e volontari a bordo del treno tra Cagliari e Sassari...

FrecciaRosa viaggia anche quest'anno sui treni della Sardegna.

Mercoledì 22 ottobre saranno due i treni del Regionale di Trenitalia coinvolti nell'iniziativa: il treno R 4826 in partenza da Cagliari alle 10.38 e diretto a Sassari e il treno R 4835 in partenza da Sassari alle 14.38 e diretto a Cagliari.

I treni fermano in tutte le stazioni.

A bordo dei convogli, volontari della Fondazione IncontraDonna e medici messi a disposizione dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica forniranno gratuitamente consulenze e distribuiranno materiale informativo, compreso il "Vademecum della Salute", redatto in collaborazione con il ministero della Salute, l'abc della prevenzione, con consigli per un corretto stile di vita utili a tutta la popolazione, viaggiante e no, e scaricabile in versione digitale sia in lingua italiana che inglese.

Inoltre, sulla piattaforma Frecciarosa.it saranno prenotabili anche quest'anno i teleconsulti volti a ricevere chiarimenti, suggerimenti e indicazioni dal medico, che dovranno comunque essere successivamente integrate presso strutture del sistema sanitario nazionale.

Il progetto nell'ultima edizione ha raggiunto 42 milioni di passeggeri, con 1.500 prestazioni erogate, 46 treni e oltre 100 tra medici e volontari coinvolti e 22.708 copie del "Vademecum della Salute" distribuite.

Leggi tutto su Ansa Sardegna