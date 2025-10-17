Alba Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2027

(Adnkronos) - Alba, in provincia di Cuneo, con il progetto 'Le fabbriche del vento' è la Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea per l’anno 2027. A proclamarla è stato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, durante la cerimonia ufficiale presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura, alla presenza della Giuria di valutazione e dei rappresentanti delle città finaliste.

Alba ha prevalso sugli altri tre Comuni finalisti, ovvero Foligno, in aggregazione con Spoleto con “Foligno-Spoleto in Contemporanea”, Pietrasanta con “Essere arte. O dell’umanità dell’arte” e Termoli con il progetto “Traiettorie contemporanee”.

Alla città vincitrice sarà assegnato un contributo di 1 milione di euro per la realizzazione del programma culturale previsto nel dossier. Il titolo sarà formalmente conferito con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Cultura, che recepisce la raccomandazione della Giuria.

