La rete elettrica raggiungerà le spiagge di Maimoni e Mari Ermi

La cabina nella spiaggia di Maimoni sorgerà in prossimità dell’accesso principale: “Sulla parte sinistra, nella parte alta dell’attuale zona adibita a parcheggio”, prosegue l’assessore Giordano. “A Mari Ermi, invece, la cabina prenderà il posto dei gruppi elettrogeni per i servizi comunali, all’altezza del bivio che conduce ai due chioschi”.

Prima della fine della stagione, le spiagge del Sinis di Maimoni e Mari Ermi potrebbero essere collegate alla rete elettrica, finalmente. “Abbiamo deliberato per l’alienazione del terreno che ospiterà la cabina di media tensione”, dice l’assessore comunale di Cabras, Enrico Giordano. “L’operazione di elettrificazione è legata a pratiche amministrative ancora da completare. Siamo in attesa che l’Enel comunichi l’avvio dei lavori”.

In entrambe le spiagge l’operazione di elettrificazione sarà accompagnata da lavori sulle strade: “Nel caso di Maimone, una volta steso il cavo, si procederà alla bitumazione, per tutta la lunghezza della strada di accesso alla spiaggia”, annuncia l’assessore. “A Mari Ermi, invece, si interverrà per migliorare le condizioni della strada che collega la spiaggia con Is Arutas, ma per ora niente asfalto”.

Fonte: Link Oristano





