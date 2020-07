Vasto incendio all’interno di un terreno privato vicino alla Ss 554 a Selargius, in fiamme masserizie e carcasse d’auto. Sul posto, dopo varie segnalazioni al 115, stanno intervenendo in forze i Vigili del fuoco con molte squadre di pronto intervento. In cenere anche cespugli e arbusti.I pompieri sono ancora al lavoro e, tra le fiamme, hanno anche trovato alcune bombole di Gpl, portate subito via e raffreddate. In azione un’autopompa, due autobotti, un autofurgone autorespiratori e il nucleo investigativo antincendi territoriale del Niat per accertamenti e rilievi. Al termine delle operazioni di spegnimento e bonifica tutta l’area sarà messa in sicurezza. Sul posto anche i carabinieri, gli agenti della polizia Locale di Selargius e gli uomini del Corpo Forestale regionale. Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte del personale dei Vigili del fuoco.

L'articolo Maxi incendio a Selargius, in cenere auto e cespugli: fiamme vicinissime ad alcune bombole proviene da Casteddu On line.