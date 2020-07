Crazy Line raddoppia: ora anche a Porta Nuova, con la firma di Savina Feurra

Un locale accogliente, uno staff qualificato e una storia imprenditoriale di successo

Quel sogno da bambina diventato realtà è ora un progetto che addirittura raddoppia: è la sintesi estrema della storia professionale di Savina Feurra, titolare del Crazy Line hair salon, punto di riferimento in via Tirso 107 e ora anche nel nuovo e accogliente salone al Centro Commerciale Porta Nuova, in via Cagliari, a Oristano. “Ci trovate subito, dritto-dritto dopo l’ingresso principale al piano terra”, spiega Savina Feurra, che per il bis del suo salone avrebbe immaginato un’inaugurazione diversa: “Con fiori, spensierate risate e parecchie bollicine”. Ma non ci si è persi d’animo, e l’accoglienza prevede lo stesso brioso spirito senza trascurare, però, di applicare tutte le misure di sicurezza previste. “Il nuovo spazio racconta la mia fascinazione per i saloni che guardavo da bambina, luoghi che ancora conservavano l’estetica dei primi anni Settanta, con toni pastello, linee morbide, effetti optical”, commenta la titolare, che nella gioia di un nuovo traguardo, ripercorre la sua storia: “Vedevo i saloni come luoghi fantastici, di trasformazione, miglioramento. Ogni volta che riuscivo a metterci piede ne restavo puntualmente estasiata. All’epoca tentavo di replicare quella magia sulle mie povere bambole… insomma, da qualche bisognava pur cominciare!”.

Savina Feurra, dopo un diploma da tecnico chimico biologico, ottenuto più per assecondare i desideri dei genitori, comincia nel 1996 il suo percorso come aspirante parrucchiera. “Ho frequentato il mio primo corso per parrucchiera a Cagliari, con il mitico Tony Carboni, e contemporaneamente al corso iniziai a fare la mie prime esperienze in vari saloni a Cagliari e Oristano”, racconta Savina Feurra. Seguì il trasferimento a Londra, “per scoprire nuove tecniche di lavoro e confrontarmi, appunto, con una realtà diversa dalla quella della Sardegna”. In Inghilterra l’esperienza dura ben due anni, prima che il forte richiamo dell’Isola riporti Savina Feurra a casa. Precisamente in Costa Smeralda, dove la titolare di Crazy Line hair salon matura l’idea di una attività tutta sua, ma non prima di aver ottenuto la qualifica professionale da parrucchiere con l’insegnante Gina Barbera. Il primo salone Crazy Line viene inaugurato a Narbolia nel 2005, e dopo ben 13 anni il trasferimento in via Tirso: “La proposta di prendere in gestione un salone ad Oristano fu pura casualità”, ricorda Savina. “Ora che il volume di lavoro inizia ad aumentare cresce inevitabilmente anche il Crazy Line team. Sono soddisfazioni immense, sono traguardi che spingono ad andare ancora oltre pur mantenendo saldo lo stile che ci caratterizza, la nostra firma”, commenta Savina Feurra. “Il tutto poi è ancora più significativo e incredibile se si considerano le tempistiche. Stiamo fiorendo in tempi di pandemia, un segnale che leggo con ancora più entusiasmo e ottimismo”. (Informazione professionale) Giovedì, 9 luglio 2020 L'articolo Crazy Line raddoppia: ora anche a Porta Nuova, con la firma di Savina Feurra sembra essere il primo su LinkOristano.it.

