Cagliari, un buon pareggio in casa della Fiorentina

Bella prova dei rossoblù: Nandez fallisce l'occasione per fare il colpaccio

FIRENZE. Nuova buona prestazione del Cagliari a Firenze. Finisce 0-0, ma i rossoblù hanno anche costruito alcune buonissime occasioni, comunque giocando alla ricerca del successo contro una Fiorentina comunque forte, trascinata dalla sua stella Ribery. Nel Cagliari come al solito Nandez su tutti, ma anche Rog, Simeone e Cragno sono apparsi in gran forma.

Nel primo tempo il Cagliari è partito a spron battuto. Già al 1' Nainggolan ha calciato dal limite sfiorando il palo. Al 6' gol di Simeone in contropiede, ma la rete viene annullata per un fuorigioco millimetrico dell'argentino. Il Cagliari pressa e cerca dirompere il gioco dei gigliati. Birsa schierato da mediano a dettare i tempi di gioco si muove bene, coadiuvato dai tre tenori del centrocampo Rog, Nainggolan e Nandez. In avanti ottimi Simeone e Joao Pedro.

Ma c'è caldo, tanto. E man mano che si va avanti la Fiorentina cresce e comincia a costruire occasioni. I fuochi d'artificio arrivano alla fine del tempo. Al 38' Duncan colpisce il palo interno con Cragno battuto: la palla attraversa tutto lo specchio della porta e resta in campo. Al 45' è Joao POedro dall'altra parte che chiude un'azione del Cagliari con un tocco di interno destro che Dragowski respinge in tuffo. Due minuti dopo ecco Ribery in azione: tiro e stavolta tocca a Cragno guadagnarsi la pagnotta con un bellissimo intervento.

Nella ripresa il Cagliari parte ancora benissimo. Al 9' l'occasione più grossa con Nandez che si trova tutto solo davanti a Dragowski servito al bacio da Nainggolan ma tira addosso al portiere. Due minuti dopo il portiere gigliato viene impegnato due volte di seguito da Nandez e Simeone. Il Cagliari è molto in palla, tiene palla e sta stabilmente nella meta campo della Fiorentina. C'è anche un tiraccio di sinistro di Lykogiannis che il portiere viola respinge a fatica.

La Fiorentina si scuote e al 32' l'occasionissima capita a Kouame che di testa colpisce la palla mandandola al sette, ma Cragno è pronto a respingere in angolo. Il Cagliari non rinuncia a contrrobattere e continua ad avvicinarsi pericolosamente anche se non riesce a costruire altre buone occasioni. Finisce 0-0, un altro buon risultato della banda Zenga.