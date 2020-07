Offerte di lavoro in Planargia e Montiferru

Infine un’opportunità di impiego a Cuglieri e Santu Lussurgiu. L’Aspal segnala un posto per addetto alle pulizie nei servizi di alloggio per turisti. È richiesta almeno una stagione di esperienza presso privati o altre strutture ricettive. Si offre un contratto di prestazione occasionale (voucher). L’annuncio ha validità fino al venerdì prossimo 10 luglio.

A Suni si cerca anche un addetto al lavaggio di autoveicoli e veicoli commerciali in possesso del diploma di qualifica di istituto professionale per l’industria e l’artigianato o del diploma di elettrotecnico. Il contratto offerto è un full-time a tempo indeterminato. L’annuncio ha validità fino al 17 luglio prossimo.

Si ricercano due addetti museali – accompagnatori turistici, in possesso del patentino di guida turistica, per le sedi di Bosa, Suni e Zuri. Sono richiesti il diploma e la conoscenza di inglese e francese. Il contratto offerto è un part-time a tempo determinato della durata di 24 mesi. L’annuncio ha validità fino al 14 luglio prossimo.

Quattro opportunità di impiego in Planargia e Montiferru sono state rese note dall’Aspal, l’agenzia per il lavoro regionale.

Fonte: Link Oristano





