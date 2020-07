“SpiaggiaTi” al mare in sicurezza a Cabras: ecco l’app che segnala gli assembramenti in spiaggia

Un’app gratuita, SpiaggiaTi, regola da due settimane gli accessi nelle spiagge libere e nelle aree di sosta corrispondenti del Comune di Cabras, informando i cittadini in tempo reale riguardo il loro grado di affollamento ed evitando così gli assembramenti.

L’app è stata ideata e sviluppata dalla TNN Srls, giovanissima start-up fondata da Giacomo Porcile e Alberto Mazzuoli, entrambi genovesi di 23 anni, ma viene rappresentata in Sardegna da due studenti cagliaritani: Luca Gaetani e Riccardo Pani, anche loro di 23 anni. Fanno parte del team anche lo sviluppatore Rodrigo Luque, 23 anni di Madrid, e la designer Vilma Turkki, 27 anni di Tampere (Finlandia).

L’applicazione “ SpiaggiaTi” nasce con l’obiettivo di agevolare la fruizione dei servizi di ricreazione balneare durante l’attuale situazione emergenziale da COVID-19. Il servizio non prevede prenotazioni e non richiede registrazione, nel totale rispetto della privacy degli utenti.

Prima del Comune di Cabras, l’app è entrata in funzione presso i comuni di Imperia, Genova, Riomaggiore, Alassio e Sarzana riscuotendo parecchio successo. Dalla Liguria l’idea di sbarcare anche in Sardegna, tramite i due ragazzi cagliaritani emigrati rispettivamente nei Paesi Bassi e in Germania. Rientrati nell’isola a causa della pandemia, hanno trovato in SpiaggiaTi l’opportunità per fornire un servizio alla propria terra, ai suoi turisti e ai propri compaesani, spinti dal desiderio di contribuire alla ripartenza, in sicurezza e nel rispetto le regole.

