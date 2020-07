Ospedale di Oristano: gli ambulatori Tao traslocano

Ospedale San Martino: gli ambulatori Tao traslocano

Per i pazienti ci sarà anche un’area parcheggio riservata

A partire da venerdì prossimo 10 luglio, gli ambulatori della Terapia Anticoagulante Orale, la Tao, ospitati nell’ospedale San Martino di Oristano verranno trasferiti dal secondo piano del corpo M, in cui attualmente è situato il servizio, al piano terra del corpo F (nelle sale in precedenza adibite alla formazione sanitaria), dove saranno operativi a partire da lunedì 13 luglio.

Per ridurre al minimo i possibili disagi, gli operatori Assl in queste ore stanno contattando le persone già prenotate per i prossimi giorni per informarle del cambio di sede.

La scelta di trasferire gli ambulatori Tao nel corpo F del “San Martino” rientra in un complessivo piano di riorganizzazione interna degli spazi studiato dalla direzione dei Presidi ospedalieri Assl Oristano finalizzato a garantire la sicurezza di pazienti e operatori sanitari e prevenire la diffusione del Covid-19 attraverso la separazione dei percorsi d’accesso agli ambulatori e ai servizi dedicati agli utenti esterni (non ricoverati in ospedale) rispetto alle aree di degenza. Il corpo F, essendo fisicamente staccato ed esterno rispetto all’ala ospedaliera in cui sono ospitati i reparti, ben si presta a questa funzione.

Per gli utenti Tao non cambieranno le modalità d’accesso al servizio, che resteranno come di consueto su appuntamento, ma varierà semplicemente la collocazione degli ambulatori e l’organizzazione delle visite. Nella nuova area sono stati infatti predisposti dei percorsi unidirezionali mirati ad evitare ogni possibile contatto fra gli utenti.

I pazienti dovranno entrare dall’ingresso principale (via Rockefeller), accedere agli ambulatori Tao, sottoporsi al controllo e lasciare l’ospedale seguendo una via d’uscita distinta rispetto a quella d’accesso. A loro disposizione sarà un’area parcheggio riservata, antistante al Servizio di Nefrologia e Dialisi.

Mercoledì, 8 luglio 2020

