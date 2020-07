Un’estate viva e intelligente per bambini e ragazzi a Cabras

Domande entro il 13 luglio, nel programma le proposte di cinque associazioni

Tempo libero da passare assieme con attività stimolanti, organizzate in modo razionale per non sprecare le risorse a disposizione. A Cabras è pronto il programma ideato per l’estate di bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni: dal windsurf e ai vari sport da fare in spiaggia fino ai laboratori a tema. Il Comune ha pubblicato un avviso per l’iscrizione ai servizi estivi per i minori e la richiesta del “buono servizio”. C’è tempo fino alle 12 del 13 luglio per presentare la domanda e ottenere il buono, del valore massimo di 275 euro. A giugno l’Unione dei Comuni “Costa del Sinis Terra di Giganti”, di cui Cabras è parte, aveva approvato le linee di indirizzo del sistema di accreditamento per i servizi estivi per minori, aderendo al sistema regionale. E il 3 luglio è stato pubblicato il catalogo dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi. Sono cinque e hanno formulato proposte di attività diverse, riassunte nelle infografiche pubblicate anche sui social network, nei canali ufficiali del Comune di Cabras: Sea Sport Life “Vento e mare” di Santelia Daniele, il camp estivo “S’Ena Arrubia 2020” dell’associazione “Eleonora”, il Summer camp “Fitlandia vs Covid” della Fitland , “Sa Zenti Arrubia 2020” dell’associazione sportiva “Sunvolley” e infine “Mèt Multisports camp” dell’associazione “Mesu e Turris Beach Service”. L’obiettivo generale è qualificare il tempo libero, potenziare l’offerta dei servizi estivi per le famiglie con minori, ottimizzando risorse e costi. Le modalità scelte rispondono alle diverse esigenze nel periodo estivo. I contenuti sono differenziati in termini di obiettivi (ludici, sportivi, ricreativi), di durata (poche settimane o l’intera stagione estiva, tutto il giorno o mezza giornata, tutti i giorni della settimana o a giorni alterni).

"L'amministrazione punta molto sull'aggregazione fra ragazzi", spiega l'assessore alle politiche sociali, Alessandra Spanu, "come costruzione e mantenimento di legami positivi e propositivi di pratiche sane e di apporto alla crescita della società. Quest'anno in particolare speriamo in una grande partecipazione alle attività di animazione estiva, come prima risposta alle esigenze di socializzazione dei ragazzi, che per tre mesi sono state necessariamente messe da parte". Per avere maggiori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata all'estate 2020 sul sito web del Comune di Cabras. Mercoledì, 8 luglio 2020

