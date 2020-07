Nasconde cocaina nel marsupio e cerca di scappare in scooter: 49enne arrestato a Pirri

Gallisai è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ed è stato condotto presso la propria abitazione in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina. È stato denunciato anche per porto abusivo di oggetto atto ad offendere.

Ieri sera, l’attenzione degli agenti della Squadra Volante è stata attirata da uno scooter fermo in via Toti, che dal controllo della targa è risultato appartenere ad un 49enne cagliaritano ben noto alle Forze di Polizia, Tomasi Russo Gianni Gallisai.





