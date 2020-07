“Il covid è una cosa di Allah, è positivo”: arrestato radicalizzatore italiano

I Carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Milano hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip su richiesta della locale procura, nei confronti di Nicola Ferrara, 38enne italiano, originario di Canosa di Puglia, indagato per “istigazione a delinquere aggravata dall’uso del mezzo telematico” .

Le indagini hanno consentito di documentare come l’indagato, aderendo pienamente all’ ideologia estremista di matrice salafita , si sia assiduamente impegnato nel diffondere il credo dell’autoproclamato Stato Islamico, esaltandone le gesta in chiave apologetica e istigando i propri interlocutori a unirsi al jihad globale contro i miscredenti.





