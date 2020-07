Ragazzi morti,fermato chi ha dato droga

E' ternano di 41 anni, forse mix sostanze con metadone

(ANSA) - TERNI, 7 LUG - Un ternano di 41 anni è stato sottoposto a fermo dai carabinieri con l'accusa di avere ceduto un mix di sostanze che ha provocato morte dei due ragazzi di 15 e 16 anni trovati cadavere nelle loro case. Morte come conseguenza di altro delitto il reato ipotizzato. Il Procuratore di Terni Roberto Liguori ha parlato di 'dichiarazioni dirimenti e convergenti' alla base del quadro accusatorio. A casa dell'uomo è stato sequestrato materiale ritenuto di interesse investigativo. Non ancora accertata la sostanza causa della morte: tra le ipotesi un mix di sostanze compreso il metadone.

Fonte: La Nuova Sardegna





