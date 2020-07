“Indennità Covid per gli operatori sanitari in trincea: la destra che governa Cagliari ha detto no”

La destra che governa Cagliari dice no all’indennità Covid per gli operatori sanitari. Così il centrosinistra commenta su Facebook il no del consiglio comunale all’ordine del giorno (primo firmatario Fabrizio Marcello, Pd) che richiedeva al sindaco di Cagliari di fare pressing sul presidente della Regione Solinas per stanziare un’indennità al personale sanitario in prima fila contro il covid.

“Migliaia di operatori sanitari contagiati, infermieri, oss, medici sanitari ogni giorno esposti al rischio di contagio, mandati a lavoro spesso senza protezioni e mascherine: l’emergenza è appena passata e abbiamo ancora vivido il ricordo del dramma vissuto in tutti gli ospedali, anche a Cagliari”, ha scritto in comunicato il centrosinistra, “in Sardegna abbiamo contato decine di contagi in ospedale, e purtroppo due vittime, i medici Nabel Kahir e Marco Spissu. Per questo motivo abbiamo presentato un ordine del giorno, che avrebbe impegnato il sindaco a farsi portavoce con la Regione per riconoscere un’indennità di rischio agli operatori sanitari che hanno lavorato in corsia nei giorni più drammatici dell’emergenza coronavirus, dal 17 marzo al 30 aprile. La maggioranza di centrodestra a Cagliari lo ha bocciato. “Documento inutile”, “non è nelle nostre competenze”, “in Regione stanno già lavorando”, ci hanno detto. Ecco chi governa la nostra città, oggi. Aurelio Lai, Udc si è astenuto.

Il centrodestra ha motivato il no al documento spiegando che già Solinas ha in corso incontri per studiare una misura in favore degli operatori sanitari.

