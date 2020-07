Sparito il gatto del murale di Ericailcane, inghiottito dalle acque dello stagno

Lo aveva annunciato ed è accaduto. Il gatto raffigurato nel murale di Ericailcane realizzato in una privata abitazione all’angolo tra via Garibaldi e via Mazzini, a Cabras, è stato cancellato.

Sostituiti dall’acqua dello stagno, dove le imbarcazioni guidate dai felini navigavano nel disegno originario, apparso alla fine del mese di maggio. L’opera era stata fin da subito accompagnata da polemiche per la mancata autorizzazione a procedere da parte degli uffici comunali. E l’accusa di abuso edilizio.

Durante un incontro istituzionale il sindaco del paese, Andrea Abis aveva assicurato al famoso street artist che gli uffici comunali avrebbero avviato la sanatoria: un procedimento con tempi burocratici da rispettare. Nei giorni scorsi l’artista, stanco di aspettare, aveva fatto sapere, attraverso un volantino, che avrebbe cancellato il murale. E così è stato. L’opera di rimozione è cominciata proprio dal grande protagonista del dipinto: il gatto nero in primo piano.

“Abbiamo chiesto all’artista di non cancellare l’opera e di attendere la procedura di sanatoria, che per forza di cose ha necessità di tempi, così come per ogni cittadino”. Così ha commentato il sindaco di Cabras, Andrea Abis, l’epilogo della vicenda.

Nei giorni scorsi, per sostenere l’arte di Ericailcane, diversi cittadini avevano appeso alle finestre delle proprie abitazioni volantini in segno di protesta. Oggi le polemiche che hanno accompagnato la realizzazione del murale di Ericailcane a Cabras hanno trovato spazio anche nelle pagine del quotidiano nazionale “La Stampa”, in un articolo firmato dal giornalista Nicola Pinna.

