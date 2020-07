“Grazie Truzzu, per questi 382 giorni di Aliga: città sempre più sporca, guardate via Jenner”

382 giorni di aliga. In via Jenner a pochi passi dall’ospedale Brotzu si trova da mesi una discarica. Nessuno interviene. Anche questo spazio si aggiunge alla lunga lista di zone dove sono presenti rifiuti abbandonati. Una città sempre più sporca, per via dell’inciviltà di alcuni cittadini e l’incapacità della Giunta comunale di Cagliari attuale di affrontare e di amministrare la città.





