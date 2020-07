Negativo al coronavirus anche l’ultimo paziente. Oristano ora è covid-free

“Mi è stato comunicato stamattina dall’unita di crisi che Oristano non ha più cittadini positivi al Covid 19”, ha reso noto il sindaco. “La persona che era ancora ricoverata a Cagliari è stata trasferita al San Martino. Dopo essere uscita dal coma le sue condizioni sono via via migliorate fino a consentirne il trasferimento ad Oristano. Inoltre è stato sottoposto a 2 tamponi che sono risultati entrambi negativi certificandone la guarigione dal covid 19”.

“Un grande abbraccio da tutta Oristano a lui ed alla famiglia”, ha aggiunto il sindaco, spiegando che in totale sinora sono stati 24 i casi di covid19 diagnosticati in città dall’inizio dell’epidemia. I pazienti sono tutti guariti.

Fonte: Link Oristano





