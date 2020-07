Bosa, il Comune cerca 1,4 milioni per rifare il Campo Italia

Scartato il vecchio progetto con un intervento parziale. Lavori per lo sport anche a Bosa Marina

Basta con i rattoppi e gli interventi parziali: il Comune di Bosa è pronto a spendere 1,4 milioni di euro – ancora da trovare – per la ristrutturazione e il completamento del Campo Italia.

Il progetto approvato in Giunta il 30 giugno prevede sostituzione, ripristino e restauro delle recinzioni (bordo campo ed esterne); ristrutturazione e adeguamento degli spogliatoi con relativi impianti igienici; messa in opera di un nuovo manto in erba artificiale di ultima generazione, con impianto di irrigazione; installazione di un nuovo impianto di illuminazione e finiture varie, oltre all’adeguamento complessivo di tutti gli impianti elettrici; sistemazione e adeguamento delle tribune, compresi gli spazi da destinare al pubblico ospite, con ingresso separato da quello principale.

“Grazie a quest’opera”, spiega l’assessore allo Sport, Paola Pintus, “metteremo a disposizione della comunità un impianto sportivo efficiente, moderno, completamente a norma, e quindi più competitivo nel panorama locale. Una delle priorità della nostra amministrazione è quella di migliorare le nostre strutture sportive e garantirne la massima sicurezza, a vantaggio sia di tutti coloro che fanno sport sia degli spettatori. Per questo motivo abbiamo presentato le richieste necessarie presso gli Enti competenti e siamo in attesa di conoscerne gli esiti”.

Nel 2016 il Comune si era dotato di un progetto che prevedeva la realizzazione di alcuni interventi nello storico impianto, dedicato al suo costruttore Bartolomeo Cabula, con il terreno di gioco intitolato al tecnico Nino Pinna. Ma ormai quel progetto non soddisfava più le esigenze presenti all’interno della struttura. “Per questo la Giunta comunale”, dice ancora l’assessore Pintus, “lo scorso novembre ha dato mandato affinché si progettasse un intervento migliorativo. Considerate le opere necessarie richieste al progettista, che superavano abbondantemente la previsione iniziale (circa 600.000 euro per i quali era prevista in bilancio l’accensione di un mutuo importante nel credito sportivo), si è pensato di predisporre un progetto molto più ambizioso e risolutivo”.

Il Comune è pronto a intervenire anche nell’impianto sportivo polivalente di Bosa Marina, con poco meno di 15mila euro recuperati da un finanziamento regionale del 2011. Risorse che “saranno utili per dotare l’impianto, così come autorizzato dalla RAS su esplicita richiesta di questo assessorato, di varie attrezzature: panchine, strutture da ombreggio, reti, sedie arbitro, gettoniera per doccia”, annuncia l’assessore allo Sport, spiegando che l’amministrazione è decisa a portare avanti anche altre iniziative per l’infrastrutturazione sportiva, favorendo anche iniziative private, come per il campo polivalente di Sant’Eligio.

