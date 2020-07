Furto in un autolavaggio a Iglesias, il ladro fregato dalle telecamere

L’uomo è stato così denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto in esercizio commerciale.

Il giovane, in questo modo, era riuscito ad introdursi nel casotto dove era installato il cambia monete, asportandone l’intero contenuto, per poi scappare a gran velocità a bordo del furgoncino.

E ciò è avvenuto grazie anche alle telecamere del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale che hanno ripreso tutte le fasi del furto. Dalle immagini, infatti, i poliziotti hanno potuto accertare che quella sera, un uomo era arrivato con un furgoncino nei pressi di un autolavaggio cittadino, era sceso dal mezzo e, con fare circospetto e guardingo, si era diretto verso il retro della struttura, dove erano posizionate le gettoniere del lavaggio self service. Subito dopo si è visto lo stesso intento a staccare, con l’ausilio di una barra in ferro, un pannello di metallo che copriva una fessura già esistente nel muro.





