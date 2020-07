Agenzia delle entrate, solo quattro sportelli aperti e file interminabili

La segnalazione di un lettore sul funzionamento degli uffici di via Petri



Riceviamo e pubblichiamo una testimonianza sui disservizi all’Agenzia dell’entrate di Oristano.

Vi scrivo, e penso di non essere l’unico, per denunciare la difficile situazione dei contribuenti di Oristano che in questi mesi sono costretti a recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate di via Petri. Solamente quattro sportelli aperti, dei quali operativi la metà, per decine di utenti. File interminabili per essere ricevuti. Tutto giustificato con l’emergenza Covid-19.

Premesso che la situazione si può comprendere, vista la gravità del periodo, però con un ufficio di oltre 200 metri quadri e postazioni distanziate come le loro tutto questo appare una scusa. Con le scadenze che si presenteranno in questi mesi, è legittimo auspicare un cambio di direzione.

La critica non è diretta ai dipendenti, che credo stiano svolgendo il proprio lavoro, ma a chi gestisce il loro lavoro”.

(lettera firmata)

Martedì, 7 luglio 2020

