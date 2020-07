I gatti di Su Pallosu arrivano sulle pagine di “Bell’Italia” L’oasi felina sulla rivista nazionale di promozione turistica, da oggi in edicola

I famosi gatti da spiaggia di Su Pallosu arrivano sulle pagine della rivista nazionale “Bell’Italia”: ci sono anche loro nel numero monografico dedicato alla Sardegna, l’ormai consueto e atteso appuntamento annuale che porta i lettori alla scoperta delle tante meraviglie dell’Isola, da oggi in tutte le edicole italiane.

L’articolo parla di Su Pallosu, non solo dell’oasi felina, ma ancora una volta i gatti della colonia vicino al mare diventano spunto di richiamo turistico.

“Mentre tanti chiacchierano di turismo, anche in enti ed istituzioni pubbliche”, commenta Andrea Atzori, uno dei responsabili dell’oasi, insieme alla moglie Irina Albu, “l’oasi felina di Su Pallosu lo promuove con successo anche in una sede autorevole come questa, attraverso la massima risonanza positiva”.

“Un segnale concreto, la presenza di Su Pallosu su Bell’Italia”, conclude Andrea Atzori, “oggi più che mai gradito ed utile per un settore alle prese con la crisi post coronavirus. Ovviamente un numero da non perdere. E soprattutto non ditelo ai due detrattori e invidiosi locali, potrebbero rimanerci davvero molto male”.

Martedì, 7 luglio 2020

