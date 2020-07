Cagliari, auto “selvagge” in via della Pineta: poker di parcheggi sulla pista ciclabile

La “movida” in via della Pineta a Cagliari , tra una chiacchiera e, forse, qualche dolce o un drink? Sopra la pista ciclabile. Nella corsia dedicata ai ciclisti, infatti, ieri sera si sono potute contare, davanti alla fermata dei pullman e in una zona dove ci sono anche alcuni negozi di alimentari, ben tre automobili e un motorino con le ruote piantate sulla ciclabile. A poca distanza, un gruppo di giovani chiacchiera, e uno di loro si trova sulla pista. Regole alla mano, la multa dovrebbe essere assicurata, in caso di controlli. Gli stalli ci sono, in linea e accanto al cordolo. Ma, a quanto pare, o non vengono utilizzati o sono insufficienti. Delle due l’una, insomma. La foto è stata scattata da un residente e sta già facendo il giro dei social: “Buona cena dalla pista ciclabile”, questo il suo commento abbastanza ironico ma, allo stesso tempo, critico e tagliente.

E spuntano, tanto per cambiare, le fazioni. C’è chi prende le parti degli automobilisti furbetti: “Tanto non stava passando nessuno”, e chi, invece, punta il dito ricordando le regole: “Vanno seguite, lì non si può parcheggiare”. Insomma, al di là del l’ovvia infrazione stradale di vetture e motociclo, la nuova pista ciclabile in via della Pineta continua a far discutere.