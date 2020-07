Strada Sassari-Olbia, aperto un nuovo tratto di 2 chilometri

Tra Ardara e Ozieri, l'apertura completa del secondo lotto prevista per la seconda metà del 2021

SASSARI. L'Anas ha aperto oggi 6 luglio al traffico un tratto di nuova realizzazione nell'ambito dei lavori del lotto 2 dell'itinerario «Sassari Olbia», tra Ardara e Ozieri, in provincia di Sassari. Ora sono percorribili 1 chilometro e mezzo di nuova carreggiata in direzione Olbia a doppio senso di marcia e ulteriori 500 metri a 4 corsie. Procedono intanto i lavori di realizzazione del lotto 2 dove l'impresa Pessima, affidataria dei lavori, ha incrementato in modo significativo la produzione, evitando di fermare il cantiere durante i mesi di emergenza sanitaria e recuperando parte dei ritardi accumulati in seguito alle iniziali difficoltà causate dall'avvicendamento di varie imprese mandatarie.

L'apertura al traffico dell'intero lotto - precisa l'Anas - è prevista nel secondo semestre del 2021. Con un'estensione di oltre 12 chilometri è il più lungo dell'intero itinerario e prevede la realizzazione di 3 viadotti (compresi gli svincoli di Ozieri e Chilivani) e 7 ponti. L'investimento complessivo dei lavori è di 110 milioni di euro.

«Un nuovo tratto di 2 chilometri della Sassari-Olbia è stato riaperto al traffico, frutto del lavoro che stiamo svolgendo come Regione nella modernizzazione delle infrastrutture stradali della Sardegna. Abbiamo chiesto ad Anas - afferma l'assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia - celerità nei lavori e attenzione per la nostra Isola, da tradursi anche in una ripresa delle attività nella fase immediatamente successiva all'emergenza Covid. Oggi registriamo cantieri aperti e lavori in fase di completamento, segno di una vitalità che fa ben sperare per il futuro». (Ansa).