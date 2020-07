Rifiuti a Cagliari, il bilancio del primo anno di gestione del settore della Giunta Truzzu visto attraverso gli occhi dei cittadini. Non tutti bocciano l’operato del sindaco di centrodestra. Antonio Bruno, 44 anni, vive nel rione di Medau su Cramu: “Il secco me lo ritirano, puntualmente, una volta alla settimana. Pago la Tari e non mi lamento, anzi: mi dispiace che la gente muova delle critiche all’attuale sindaco, ha ereditato questa situazione dal suo predecessore. Gli incivili sono soprattutto nei rioni popolari, dove non tutti hanno i mastelli: ogni volta che si creano montagne di spazzatura, però, noto che intervengono subito le squadre per ripulire tutto”. Insomma, nel rione con vista sul Moltentargius, quello dell'”aliga” non sembra essere un problema molto sentito. O, se c’è, non è imputabile a chi sta governando il capoluogo sardo da appena un anno.

“Certo”, sottolinea Bruno, “la plastica sarebbe meglio se la ritirassero due volte alla settimana, è sempre tanta tra bottiglie, buste e bustine e pezzi di giocattoli”.

L'articolo “Truzzu sui rifiuti a Cagliari sta lavorando bene, gli incivili sono quelli delle periferie senza i mastelli” proviene da Casteddu On line.