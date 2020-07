Cagliari, contributi per manifestazioni culturali e di spettacolo: domande entro il 27 luglio

Pubblicato nella sezione “Documenti e dati/Bandi/Bandi per Contributi” del portale istituzionale www.comune.cagliari.it, il bando per l’erogazione di contributi per manifestazioni culturali e di spettacolo – anno 2020.

Gli interessati potranno presentare domanda, secondo quanto disposto dal bando stesso, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 14 del 27/07/2020. L’invio dell’istanza, completa degli allegati, entro tale termine, è a rischio esclusivo del mittente. Qualora, per qualsiasi motivo, l’istanza pervenga oltre il termine fissato, l’Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità.

Le domande di contributo dovranno essere indirizzate a: Comune di Cagliari – Servizio Cultura e Spettacolo, via Mameli 164 e dovranno pervenire esclusivamente e a pena di esclusione, via PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura: “Istanza di partecipazione al bando pubblico per l’erogazione di contributi per manifestazioni culturali e di spettacolo – Anno 2020”.