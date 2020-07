Al Liceo di Ghilarza tanti diplomati col massimo dei voti. Grande soddisfazione

Al Liceo di Ghilarza tanti diplomati col massimo dei voti

I risultati degli esami di maturità

Esami di maturità conclusi al liceo scientifico di Ghilarza, sede staccata del Mariano IV d’Arborea. Numerosi studenti si sono diplomati col massimo dei voti. In 5ᵃ A hanno raggiungo il 100 gli studenti Elisa Bissiri, Loredana Daga, Nicola Fadda, Claudio Mele e Jacopo Pinna.

Menzione speciale per Marco Maria Deidda, a cui è stata assegnata anche la lode.

In 5ᵃB l’unico 100 è andato a Eleonora Fodde, in sezione C si sono distinte Maria Giuseppina Mele (100) e Chiara Cao (100 e lode).

In 5ᵃD bene Rocco Manai, Sara Manca e Antonio Mascia, tutti diplomatisi col 100. Sempre in D si è messo in evidenza Simone Puliga, promosso col 100 e lode.