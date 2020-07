Attenzione, ora nel litorale del Sinis è vietato parcheggiare fuori dalle aree di sosta

Per la prevenzione del rischio d’incendio, inoltre, l’ordinanza stabilisce il posizionamento delle isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti generati dai bagnanti.

“L’eventuale propagazione di incendi in aree non adeguatamente attrezzate e correttamente regolamentate sotto il profilo della sosta non garantisce la presenza e funzionalità delle vie d’esodo nonché il raggiungimento di punti di raccolta, ai sensi degli indirizzi comunali di protezione civile, tenuto conto delle possibili condizioni di posizionamento e movimentazione caotica degli autoveicoli”, si legge nel documento pubblicato nell’albo pretorio comunale.

Fonte: Link Oristano





