Niente Ardia: tensione a Sedilo. Un asino davanti alla casa del parroco

A metà mattina in paese è stato il vescovo di Alghero Bosa, padre Mauro Maria Morfino a concelebrare la messa nella chiesa parrocchiale. Il clima non è dei più sereni. C’è chi proprio non riesce a mandare giù i divieti che hanno portato alla cancellazione dell’Ardia e al ridimensionamento della festa religiosa, come non accadeva addirittura dall’ultima guerra mondiale.

L’Ardia non si corre e anche le funzioni religiose in onore di San Costantino devono fare i conti con le limitazioni imposte dall’emergenza coronavirus. La comunità di Sedilo vive con dispiacere e rabbia questa giornata.

Fonte: Link Oristano





