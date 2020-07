Fondi europei contro gli incendi: bastano solo per 58 domande

Altre 356 in graduatoria nel 2019, LeU propone di recuperare risorse da altri bandi



Per il 2019, soltanto 58 domande potranno ricevere un finanziamento con il bando PSR 2014/2020 – sottomisura 8.3 (“Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”). Altre 356 domande sono state dichiarate ammissibili ma non riceveranno un centesimo per mancanza di fondi, mentre 87 domande sono state escluse per mancanza dei requisiti.

Partendo da questi dati, i consiglieri regionali Daniele Cocco ed Eugenio Lai (LeU Sardigna) hanno presentato un’interrogazione sulla possibilità di finanziarie altre domande di finanziamento. Il capogruppo Daniele Cocco ricorda che “questo importante bando prevede investimenti finalizzati alla protezione degli ecosistemi forestali, alla prevenzione degli incendi boschivi, alla protezione da eventi causati da calamità naturali e da altre cause di distruzione del patrimonio forestale dei nostri territori salvaguardando pertanto l’ambiente, la biodiversità e il paesaggio della Sardegna”.

L’interrogazione firmata LeU suggerisce all’assessore regionale dell’Agricoltura di finanziare ulteriori domande ammissibili della graduatoria predisposta da ARGEA attraverso l’utilizzo di fondi destinati ad altri bandi ma non spesi per mancanza di domande o per esaurimento della graduatoria.

Lunedì, 6 luglio 2020

