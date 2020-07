Arborea proverà a salvare Festa delle etnie e Fiera dell’agricoltura

La Pro loco non si è rassegnata neppure per la Sagra della polenta ad ottobre

La Pro loco di Arborea spera di salvare quest’anno almeno tre degli appuntamenti tradizionali a rischio per l’emergenza pandemia: la Festa delle Etnie (potrebbe essere organizzata per i primi di agosto), la Fiera dell’Agricoltura (forse in autunno) e la Sagra della polenta (ad ottobre). Per tutti si farà un tentativo, valutando la situazione di settimana in settimana.

Per il resto del calendario annuale, il direttivo della Pro loco ha dovuto arrendersi: ufficialmente rinviati al 2021 “Primavera in Fiera”, con la mostra avicunicola e dell’ortoflorovivaismo, e il raduno nazionale dei Polentari d’Italia, previsto per ottobre. Sospesi anche gli eventi che venivano organizzati con il Soroptimist, la Lilt di Oristano e con altre associazioni culturali e di volontariato.