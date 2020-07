Andrea Lutzu secondo sindaco sardo per gradimento Pubblicato il Governance Poll 2020 del quotidiano Il Sole 24 Ore. Meglio dei predecessori

Il sindaco di Oristano, Andrea Lutzu, è il secondo in Sardegna per gradimento e al diciottesimo posto in Italia. Lo supera fra i sardi solo il primo cittadino di Nuoro, all’undicesimo posto nella graduatoria generale. A stabilirlo il Governance Poll 2020 del quotidiano Il Sole 24 Ore.

Lutzu ottiene il 58,9% dei consensi, perdendo il 6,4 punti percentuali rispetto alla percentuale di voti raccolti nel 2017: era stato eletto con il 65,3% delle preferenze.

Il predecessore Guido Tendas, eletto nella coalizione di centro-sinistra, si era piazzato 91° nel 2012, 63° nel 2013, 71° nel 2015 e 74° nel 2016. Prima di lui Angela Nonnis, sindaca di centro-destra, era arrivata al 43° posto nella classifica di gradimento del 2007, all’82° nel 2009 e al 94° nel 2010.

Per trovare gli altri sindaci sardi nella Governance Poll 2020 bisogna scendere al 63° posto, dove si pizza il primo cittadino di Sassari, Gian Vittorio Campus (centro-destra), con 60,06 % di consensi: 8,4% in meno rispetto alla scorso anno, quando è stato eletto. Ultimo sindaco sardo per gradimento è il cagliaritano Paolo Trutzu (centro-destra), al 95° posto con il 46,4% di gradimento (contro il 50,1% dei voti ottenuto all’elezione).

Lunedì, 6 luglio 2020

