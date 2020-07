Truzzu in un anno crolla nei sondaggi: il sindaco di Cagliari tra gli ultimi d’Italia

E’ 95esimo su 105 primi cittadini italiani. A un anno dal voto che gli ha permesso di conquistare palazzo Bacaredda il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu crolla nell’indice di gradimento. Un anno fa sconfisse Francesca Ghirra col 50, 1 %, oggi perde il 3, 7 % e si ferma a quota 46, 4 % e si trova in fondo alla lunga classifica stilata dalla Governance Poll 2020 e pubblicata sul quotidiano IL Sole 24 Ore.

Paradossalmente è quello che perde meno tra i sindaci degli altri capoluoghi sardi. Andrea Soddu, primo cittadino di Nuoro è all’11esimo posto in Italia col 60 % (ma ha perso 8, 4 % punti di percentuale rispetto all’elezione del 2015) e Andrea Lutzu di Oristano è al 18esimo posto (58, 9 % contro il 65, 3 dell’elezione del 2017). Calo anche per il sindaco di Sassari Gianno Campus: eletto lo scorso anno col 56, 2 % oggi è al 63esimo posto col 52, 9 %.





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a