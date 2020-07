A otto comuni dell’Oristanese il titolo di “Città che legge” 2020

Soddisfazione per il titolo ottenuto anche da parte dell’amministrazione comunale di Ghilarza, che negli ultimi anni ha sempre organizzato numerose attività culturali, tutte volte alla promozione del libro, della cultura e degli autori italiani (ricordiamo eventi come l’Aperilibro e Incontri d’autore) e ha collaborato con la Biblioteca comunale, con gli organizzatori del festival Licanias di Neoneli, con la scuola media di Ghilarza e con la libreria di Bachisio Medde.

Soddisfatta l’assessore alla cultura di Tresnuraghes, Gabriella Sanna: “L’obiettivo è valorizzare la diffusione della lettura come valore fondamentale, per l’ individuo cosi come per la comunità intera. Tale riconoscimento fra l’altro consente di partecipare a bandi per ottenere finanziamenti, contributi economici e incentivi”.

Quattro comuni dell’Oristanese – Ghilarza, Tramatza, Tresnuraghes e Zeddiani – ottengono quest’anno per la prima volta il riconoscimento di “Città che legge” per le attività di promozione della lettura nel territorio finora svolte con l’impegno delle rispettive amministrazioni.

Fonte: Link Oristano





