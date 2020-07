Serramanna “Città che legge”: premiato a livello nazionale il centro del Medio Campidano.

Con la qualifica di “Città che legge” si intende riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale delle comunità urbane attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.

“Siamo orgogliosi di comunicare che Serramanna – spiega l’amministrazione comunale – è stata inserita tra le città italiane che potranno fregiarsi della qualifica nazionale di ‘Città che Legge’, iniziativa promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dal Centro Libro Lettura (Cepell) d’intesa con l’Anci”.

L’importante riconoscimento, ottenuto grazie alle numerose iniziative di promozione della lettura organizzate negli anni, premia la progettualità e il costante lavoro dell’Amministrazione Comunale e della Biblioteca Comunale G. Solinas.

“Il riconoscimento, oltre a inserire la nostra Comunità tra le più attive, nel senso della promozione della cultura libraria, in un contesto nazionale, aprirà nuove possibilità in termini di finanziamenti per ulteriori iniziative” .