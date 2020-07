Cagliari, la discarica nell’area dello shopping: cartacce e spazzatura in piazza Garibaldi

Immondezzaio in piazza Garibaldi. Cartacce ovunque e bottiglie. La triste immagine del bagno pubblico della centralissima piazza della città, appena pedonalizzata e riqualificata.

I futuri bagni pubblici Quello di piazza Garibaldi è uno dei nuovi servizi igienici pubblici destinati all’utilizzo dei cittadini e dei turisti (piazza Ingrao, piazza Costituzione, piazza Garibaldi e lungomare Poetto). Ma ne arriveranno altri nelle zone con maggior affluenza di persone come Castello e piazza Yenne.

Verrà così predisposto un piano per la realizzazione di nuovi bagni pubblici cittadini ed in particolare nel quartiere Castello, verificando la possibilità di utilizzare i locali sotto piazza Palazzo oppure quelli di proprietà comunale di via Università (davanti al Rettorato).

Inoltre i servizi igienici pubblici presenti nel centro storico, compresi quelli adiacenti al mercato di Santa Chiara, resteranno aperti fino alle 24 (oggi sono aperti solo fino alle 15, 30), anche valutando forme di collaborazione pubblico-privata. Infine saranno individuare locali idonei per la realizzazione di servizi igienici pubblici dotati di docce in una zona della città che garantisca facile accessibilità e riservatezza”.