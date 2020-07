Torre delle Stelle, rifiuti ovunque dalla spiaggia alle stradine: “Si moltiplicano ora dopo ora”

Le buste ricolme di rifiuti a Torre delle Stelle? Tante: alla fine del primo weekend di luglio, con la località frequentata da molti bagnanti e proprietari di seconde case al mare, lo spettacolo è desolante.

Cartone, sacchetti di plastica, c’è di tutto: e chi va sin lì per godersi il mare cristallino e, contemporaneamente, rispettare la natura, si è dovuto armare di molta pazienza per ripulire tutto: “L’inciviltà regna sempre sovrana, ho passato la domenica sera a raccogliere i rifiuti”, scrive Robi P. nel gruppo Facebook di Torre delle Stelle nel cuore, postando svariate foto dei ricordini lasciati dagli incivili. “Sotto il passaggio pedonale di via Altair, alle 19 c’era solo una busta”, a mezzanotte erano già, almeno, cinque: “Rifiuti moltiplicati di ora in ora” e qualcuno fa notare che “ne hanno abbandonato anche vicino all’isola ecologica”. Che c’è, ma a quanto pare viene snobbata. E uno dei frequentatori della zona commenta sicuro: “Sono persone che vivono qui e non i soliti turisti della domenica, magari proprio quelli che non pagano la Tari”.

